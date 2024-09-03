Белоусов обсудил с командующими ВС РФ и губернаторами безопасность приграничья 3 сентября, 13:51 Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклады о ситуации в приграничных районах России во время видеоконференции с губернаторами Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом рассказали в самом ведомстве по итогам заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничья.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Министр обороны обсудил с губернаторами трёх регионов и командующими группировок войск текущую ситуацию и заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, по содействию в организации эвакуации населения», — уточняется в тексте.

Национальный центр управления обороной РФ доложил Белоусову и другим участникам заседания о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу. Там также отчитались о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий.

Ранее Белоусов потребовал доводить до осязаемого результата все решения, которые принимаются на Координационном совете по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Задача – обеспечить защитников наших рубежей всем необходимым.

Авторы Татьяна Миссуми