Белоусов отдал Генштабу жёсткий приказ по снабжению защитников приграничья

Министр обороны России Андрей Белоусов потребовал доводить до осязаемого результата все решения, которые принимаются на Координационном совете по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Задача – обеспечить защитников наших рубежей всем необходимым.

Белоусов потребовал осязаемого результата по снабжению защитников приграничья. Видео © Минобороны РФ

«Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Необходимо не формально выполнять заявки, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. Задача — обеспечить их всем необходимым», — распорядился он на заседании совета.

Белоусов заявил, что совет каждый день работает в онлайн-режиме. Национальный центр управления обороной он назвал «точкой сборки» всей информации по заявкам, полученным от губернаторов и командующих группировками. Ведомство отслеживает ход реализации принятых решений. Особое внимание глава Минобороны поручил обратить на обеспечение защитников приграничья средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами.