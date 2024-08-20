Стали известны задачи замов Белоусова в Координационном совете по защите приграничья

Заместитель министра обороны, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров получил назначение на должность замглавы Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничья Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующее распоряжение отдал руководитель Минобороны России Андрей Белоусов.

"Заместителем Координационного совета мною назначен генерал-полковник Евкуров, который сейчас находится непосредственно в Курской области", — заявил глава военного ведомства.

Ещё один заместитель Белоусова, генерал-лейтенант Андрей Булыга назначен ответственным за материально-техническое обеспечение, транспорт и помощь гражданским властям в эвакуации граждан. Замминистра Алексей Криворучко будет заниматься военно-техническим обеспечением.

Замминистра обороны Павел Фрадков будет следить за инженерным обустройством и строительством. Заместитель министра и начальник аппарата МО РФ Олег Савельев стал куратором по межведомственному взаимодействию и координации, а руководитель Главного-военного управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин будет отвечать за медобеспечение.