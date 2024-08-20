Стали известны задачи замов Белоусова в Координационном совете по защите приграничья
Белоусов сделал Евкурова замглавы Координационного совета по защите приграничья
Генерал-полковник, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Обложка © Министерство обороны России
Заместитель министра обороны, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров получил назначение на должность замглавы Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничья Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующее распоряжение отдал руководитель Минобороны России Андрей Белоусов.
"Заместителем Координационного совета мною назначен генерал-полковник Евкуров, который сейчас находится непосредственно в Курской области", — заявил глава военного ведомства.
Ещё один заместитель Белоусова, генерал-лейтенант Андрей Булыга назначен ответственным за материально-техническое обеспечение, транспорт и помощь гражданским властям в эвакуации граждан. Замминистра Алексей Криворучко будет заниматься военно-техническим обеспечением.
Замминистра обороны Павел Фрадков будет следить за инженерным обустройством и строительством. Заместитель министра и начальник аппарата МО РФ Олег Савельев стал куратором по межведомственному взаимодействию и координации, а руководитель Главного-военного управления Министерства обороны Дмитрий Тришкин будет отвечать за медобеспечение.
Ранее в ходе совещания Координационного совета Белоусов заявил, что лично возьмётся те задачи, которые не могут быть решены руководителями на местах. Он подчеркнул, что по каждому вопросу назначается уполномоченное лицо, которое отвечает за выполнение необходимого в суточный срок.