Супруга главаря киевского режима Владимира Зеленского Елена спровоцировала бурные дебаты украинцев в Сети, пожаловавшись на удар России по Запорожской области. Соответствующий пост она разместила в соцсети Х. Зеленская уверена, что мир делает слишком мало для помощи Киеву.

В ответ на своё откровение жена экс-комика получила массу негативных комментариев от пользователей из Украины. Кто-то назвал чету «семьёй людоедов», а кто-то пожелал им «сдохнуть как собакам, в яме придорожной».

«Вы не ищете путей выхода из войны, а наоборот стремитесь к все большей эскалации и затяжной войне, что приведёт ещё к сотням ударов», — выступил с обвинениями один из пользователей.

«Нужно заканчивать эту войну! Украина нуждается в мире!» — призвал другой.