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Регион
10 января, 13:17

«Семья людоедов»: Зеленская пожаловалась на Россию и вновь разгневала украинцев

Пользователи X раскритиковали Зеленскую после жалобы о недостаточной помощи

Елена и Владимир Зеленские. Обложка © Telegram / Олена Зеленська | Olena Zelenska

Елена и Владимир Зеленские. Обложка © Telegram / Олена Зеленська | Olena Zelenska

Супруга главаря киевского режима Владимира Зеленского Елена спровоцировала бурные дебаты украинцев в Сети, пожаловавшись на удар России по Запорожской области. Соответствующий пост она разместила в соцсети Х. Зеленская уверена, что мир делает слишком мало для помощи Киеву.

В ответ на своё откровение жена экс-комика получила массу негативных комментариев от пользователей из Украины. Кто-то назвал чету «семьёй людоедов», а кто-то пожелал им «сдохнуть как собакам, в яме придорожной».

«Вы не ищете путей выхода из войны, а наоборот стремитесь к все большей эскалации и затяжной войне, что приведёт ещё к сотням ударов», — выступил с обвинениями один из пользователей.

«Нужно заканчивать эту войну! Украина нуждается в мире!» — призвал другой.

Украинцы назвали Зеленского безумным болваном, а его жену — гнидой
Украинцы назвали Зеленского безумным болваном, а его жену — гнидой

Ранее Елена Зеленская уже вызывала гнев аудитории собственными высказываниями. Например, так произошло, когда супруга бывшего комика заявила, что демократии во всём мире вдохновляются Украиной.

Ольга Сливченко
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