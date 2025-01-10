«Семья людоедов»: Зеленская пожаловалась на Россию и вновь разгневала украинцев
Пользователи X раскритиковали Зеленскую после жалобы о недостаточной помощи
Елена и Владимир Зеленские. Обложка © Telegram / Олена Зеленська | Olena Zelenska
Супруга главаря киевского режима Владимира Зеленского Елена спровоцировала бурные дебаты украинцев в Сети, пожаловавшись на удар России по Запорожской области. Соответствующий пост она разместила в соцсети Х. Зеленская уверена, что мир делает слишком мало для помощи Киеву.
В ответ на своё откровение жена экс-комика получила массу негативных комментариев от пользователей из Украины. Кто-то назвал чету «семьёй людоедов», а кто-то пожелал им «сдохнуть как собакам, в яме придорожной».
«Вы не ищете путей выхода из войны, а наоборот стремитесь к все большей эскалации и затяжной войне, что приведёт ещё к сотням ударов», — выступил с обвинениями один из пользователей.
«Нужно заканчивать эту войну! Украина нуждается в мире!» — призвал другой.
Ранее Елена Зеленская уже вызывала гнев аудитории собственными высказываниями. Например, так произошло, когда супруга бывшего комика заявила, что демократии во всём мире вдохновляются Украиной.