Украинцы назвали Зеленского безумным болваном, а его жену – гнидой Жена Зеленского назвала дефицит психологов главным вызовом на Украине 28 июля, 14:07 Елена Зеленская. Обложка © Telegram / Олена Зеленська | Olena Zelenska

Жена Владимира Зеленского назвала в соцсети Х главной проблемой на Украине нехватку компетентных психологов. По её мнению, в условиях боевых действий необходимы специалисты, которые могли бы помочь украинцам найти душевную гармонию.

"Среди проблем – потребность в психологах с опытом работы с военными и умением помогать близким военнослужащих", — написала она.

Зеленская уверена, что США и Канада обладают огромным опытом в области оказания психологической помощи, поэтому следует перенять навыки их специалистов. Она добавила, что Киев должен достойно справиться с очередным вызовом. Однако пользователи жёстко раскритиковали Зеленскую за подобные предложения.

"Главный вызов — это твой безумный болван [Владимир Зеленский] со своим хозяином дермаком [руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком]", — прокомментировал Cheshire cat.

"Твари, лицемеры, гниды", — возмущённо написал Isastkar.

"Из-за вашей семьи нас уже никакие психологи не спасут", — заключил Oleg Lozo.

Зеленской также напомнили, что ВСУ давно терпят крах по всей линии фронта, и от психологов будет толк, только если им выдать оружие и отправить воевать. Пользователи выразили негодование, что жена главы киевского режима далека от реальности, а также предложили ей самой обратиться за психологической помощью, чтобы начать смотреть на мир без розовых очков.

Ранее жена главы киевского режима Елена Зеленская анонсировала "уроки счастья", которые будут вести в украинских школах с первого сентября. Они будут запущены в рамках курируемой Зеленской всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".

Авторы Татьяна Миссуми