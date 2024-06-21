Жена Зеленского заявила, что близка к психологическому истощению 21 июня, 13:18 Владимир и Елена Зеленские. Обложка © ТАСС / EPA / YOAN VALAT

Жена Владимира Зеленского Елена заявила, что близка к психологическому истощению. По её словам, она не мечтала находиться в том положении, в котором оказалась сейчас, — первой леди воюющей страны.

"Бывают моменты, когда я чувствую, что близка к психологическому истощению, и понимаю, что мне нужен отдых", — сказала Зеленская в интервью The Daily Telegraph.

Чтобы разгрузиться, она старается не читать новости и занимается уборкой.

Возможно, Зеленской помогает не только уборка, но и шопинг: так, минувшей осенью продавец бутика Cartier в Нью-Йорке раскрыла подробности нескромного образа жизни Елены. Оказалось, что она потратила на украшения от люксового бренда более миллиона долларов, причём вела себя грубо и недружелюбно.

Авторы Александра Вишнякова