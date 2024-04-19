"У неё всё хорошо": Зеленская улыбкой выдала всё, что думает о проблемах украинцев, заметил нарколог

Супруга Владимира Зеленского — Елена Зеленская — растянулась в широкой улыбке на вопрос журналиста американского телеканала CBS Скотта Пелли о том, что потеряли украинские семьи после начала вооружённого конфликта. Интервью было опубликовано ещё осенью 2022 года, однако крайне показательный отрывок распространился лишь сейчас.

Елена Зеленская улыбается на вопрос о том, что потеряли украинские семьи. Видео © YouTube / Офіс Президента України

В беседе с Life.ru психиатр-нарколог Василий Шуров заметил, что речь идёт об одном из первых интервью жены Зеленского, и она была не очень подготовлена. Так, поняв серьёзность вопроса, Елена явно растерялась, пытаясь придумать красивый, грустный и трагический ответ. По мнению главного врача психиатрической клиники Василия Шурова, это говорит об одном: лично она никаких потерь не понесла.

У самой такого опыта нет, у неё всё хорошо. У человека всё зашибись, потерь нет, шопинги, бриллианты... За улыбкой спрятала неловкость. Василий Шуров Психиатр-нарколог