Жена главы киевского режима Елена Зеленская анонсировала "уроки счастья", которые будут вести в украинских школах с первого сентября. Они будут запущены в рамках курируемой Зеленской всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".

"Уроки счастья" — так в украинской адаптации называется американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Рада рассказать, что с сентября его запустят в наших школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", — написала Зеленская в телеграм-канале.