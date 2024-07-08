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8 июля, 01:08

Зеленская анонсировала запуск "уроков счастья" в украинских школах

Зеленская анонсировала запуск американских "уроков счастья" в школах Украины

Елена Зеленская. Обложка © Telegram / Олена Зеленська | Olena Zelenska

Елена Зеленская. Обложка © Telegram / Олена Зеленська | Olena Zelenska

Жена главы киевского режима Елена Зеленская анонсировала "уроки счастья", которые будут вести в украинских школах с первого сентября. Они будут запущены в рамках курируемой Зеленской всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?".

"Уроки счастья" — так в украинской адаптации называется американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Рада рассказать, что с сентября его запустят в наших школах для учеников в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", — написала Зеленская в телеграм-канале.

В частности, на уроках речь пойдёт о важности эмпатии, умении быть свободным, а также о мудрости и смысле жизни. На уроках "человековедения" школьникам расскажут, что такое быть человеком. Кроме того, в рамках курса ребят обучат строить отношения с людьми, "быть творцом своей жизни" и заботиться о своём ментальном здоровье.

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Ментальное здоровье самой Зеленской и уровень её личного счастья вопросов ни у кого не вызывает, ведь совсем недавно она стала первой в мире обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей на планете — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Кстати, не так давно дорогую недвижимость приобрёл и сам Владимир Зеленский. Речь идёт об особняке Highgrove House, который ранее был резиденцией короля Великобритании Карла III.

Оксана Попова
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