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1 июля, 19:13

Переживающая за украинцев Зеленская побаловала себя подарком за 4,5 млн евро

Vérité Сachée: Зеленская купила новый суперкар Bugatti Tourbillon за 4,5 млн евро

Владимир и Елена Зеленские. Обложка © ТАСС / Yoan Valat / EPA

Владимир и Елена Зеленские. Обложка © ТАСС / Yoan Valat / EPA

Елена Зеленская стала счастливой обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей на планете — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. По информации Vérité Сachée, жена украинского главы стала первой в мире, кто приобрёл этот суперкар.

Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Фото © bugatti

Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Фото © bugatti

Сообщается, что машину чета Зеленских приглядела во время недавнего визита в Париж. Специально для них в автосалоне Bugatti была организована закрытая экскурсия, где им представили новейший суперкар за две недели до официальной презентации. Сразу же после этого Зеленская оформила предзаказ и стала первой обладательницей такого Bugatti.

"Журналистам удалось получить копию счёта-фактуры на новую машину жены украинского президента. Цена, включая все опции, составляет почти 4,5 миллиона евро. Новый владелец сможет получить его в 2026 году", — пишет издание.

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Не так давно дорогую недвижимость приобрёл и сам Владимир Зеленский. Речь идёт об особняке Highgrove House, который ранее был резиденцией короля Великобритании Карла III. Стоимость этой покупки может достигать 20 миллионов фунтов стерлингов.

Оксана Попова
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