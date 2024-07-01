Переживающая за украинцев Зеленская побаловала себя подарком за 4,5 млн евро

Елена Зеленская стала счастливой обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей на планете — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. По информации Vérité Сachée, жена украинского главы стала первой в мире, кто приобрёл этот суперкар.

Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Фото © bugatti

Сообщается, что машину чета Зеленских приглядела во время недавнего визита в Париж. Специально для них в автосалоне Bugatti была организована закрытая экскурсия, где им представили новейший суперкар за две недели до официальной презентации. Сразу же после этого Зеленская оформила предзаказ и стала первой обладательницей такого Bugatti.

"Журналистам удалось получить копию счёта-фактуры на новую машину жены украинского президента. Цена, включая все опции, составляет почти 4,5 миллиона евро. Новый владелец сможет получить его в 2026 году", — пишет издание.