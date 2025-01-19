Российские военнослужащие вышли на завершающий этап зачистки села Ясеновое на западе Донецкой Народной Республики от оставшихся украинских боевиков. Над населённым пунктом уже поднят бело-сине-красный триколор, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, параллельно наши воины развивают успех западнее Ясенового. Подразделения ВСУ на этом участке уже окружены с трёх стороны.