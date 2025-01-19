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19 января, 02:14

Рогов: Российский триколор поднят в Ясеновом на западе ДНР

Российские военнослужащие вышли на завершающий этап зачистки села Ясеновое на западе Донецкой Народной Республики от оставшихся украинских боевиков. Над населённым пунктом уже поднят бело-сине-красный триколор, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, параллельно наши воины развивают успех западнее Ясенового. Подразделения ВСУ на этом участке уже окружены с трёх стороны.

«Начались активные боевые действие за освобождение Новоандреевки», — рассказал Рогов РИА «Новости».

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Российский триколор двумя днями ранее стал развеваться ещё и над Времевкой в ДНР. В освобождении крупного села участвовали мотострелки 127-й дивизии группировки «Восток». Также противник оттесняется из села Удачное.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Анатолий Цейко
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