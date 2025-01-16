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Регион
16 января, 18:31

Рогов: Российские подразделения зашли в Котлино в ДНР

Подразделения Армии России зашли в село Котлино к юго-западу от Покровска (Красноармейска) в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись в районе села Котлино и вошли в него, где удерживают первую линию построек и жилых домов, а также улицу. Идут бои»,цитирует его РИА «Новости».

Рогов отметил, что через Котлино проходят сразу две важные дороги: автомобильная трасса и ж/д полотно. Они обе соединяют Покровск с Днепропетровской областью Незалежной.

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Ранее в российской прессе было высказано предположение о том, что стремительно наступающие в Донбассе ВС РФ намерены взять в окружение значительные силы противника в Покровске, Мирнограде и ближайших районах. Этот «мешок» может стать самым масштабным за весь период проведения СВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Юрий Лысенко
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