Рогов: Российские подразделения зашли в Котлино в ДНР

Подразделения Армии России зашли в село Котлино к юго-западу от Покровска (Красноармейска) в ДНР. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись в районе села Котлино и вошли в него, где удерживают первую линию построек и жилых домов, а также улицу. Идут бои», — цитирует его РИА «Новости».

Рогов отметил, что через Котлино проходят сразу две важные дороги: автомобильная трасса и ж/д полотно. Они обе соединяют Покровск с Днепропетровской областью Незалежной.