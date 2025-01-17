Рогов: Бойцы «Востока» подняли российский флаг над Времевкой в ДНР
Военнослужащие ВС РФ установили российский флаг в селе Времевка Донецкой Народной Республики. Об этом в личном телеграм-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Российские бойцы поднимают триколор РФ над освобождённой Времевкой в ДНР. Видео © Telegram / Владимир Рогов
«Наши бойцы штурмовых подразделений мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» продвинулись и закрепились на позициях. В селе на здании по улице Партизанская перед мостом установлен российский флаг», — написал он.
Отметим, на снятых дроном кадрах видно, что Времевка — довольно крупный населённый пункт.
Ранее стало известно, что подразделения ВСУ под натиском Армии России были вытеснены со стратегически важной высоты к северо-западу от Макеевки в ЛНР. Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что потеря ключевой позиции вынудила противника оставить ещё несколько пунктов дислокации, так как их удержание потеряло целесообразность для украинской стороны.
Telegram / Владимир Рогов