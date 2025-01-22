Зеленский помечтал о расширении территорий США за счёт России
Владимиру Зеленскому понравилась идея расширения территории США за счёт России. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос о притязаниях Дональда Трампа на Гренландию и Канаду.
«Что касается расширения Америки, честно говоря, это были общие слова президента Трампа... Если у него идея расшириться за счёт Российской Федерации, например, то почему нет?» — цитирует Зеленского украинское издание «Европейская правда».
Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах присоединить Канаду и принадлежащую Дании Гренландию. По словам политика, это обеспечит его стране национальную безопасность и якобы ослабит положения Москвы и Пекина. В Оттаве сразу отвергли такое решение будущего американского лидера. А в Гренландии, судя по опросам населения, не всё так однозначно.
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