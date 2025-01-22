Украина загнала себя в угол соглашением с Данией из-за планов Трампа на Гренландию

Соглашение между Украиной и Данией способно привести к разногласиям с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«Подписанное в прошлом году соглашение о безопасности между Украиной и Данией способно разозлить Трампа. <…> Его внезапное предложение взять Гренландию под военный контроль поставило Зеленского в трудное положение. Таким образом, Украина сама себе навредила», — сказано в тексте.

В статье сообщается, что по договору Украина обязана в течение суток направить войска в Данию в случае атаки на неё.