«Мы не датчане и не американцы»: В Гренландии жёстко ответили Трампу

Министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен опубликовала статью в газете The Washington Post, в которой категорически отвергла идею присоединения острова к США.

«Как чётко заявил наш премьер-министр, Гренландия принадлежит народу Гренландии. Мы не датчане и не американцы», — написала она.

Тем не менее, министр подчеркнула, что Гренландия открыта для сотрудничества с США, особенно в сфере природных ресурсов. В ближайшее время остров рассчитывает подписать новое соглашение с Вашингтоном, которое позволит привлечь дополнительные инвестиции в горнодобывающий сектор и связанную с ним инфраструктуру.