Премьер Дании заявила Трампу, что Гренландия сама решит вопрос о независимости
Гренландия будет самостоятельно принимать решение насчёт своей независимости. Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ходе телефонных переговоров с избранным главой США Дональдом Трампом.
«В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продаётся. Премьер-министр сказала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия», — приводит заявление датской главы правительства её канцелярия.
Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что состоящие в Палате представителей Штатов республиканцы подготовили законопроект, который позволит Дональду Трампу начать переговоры с Данией о покупке Гренландии. Документ окрестили звучным лозунгом «Сделаем Гренландию снова великой», он был представлен 13 января и уже снискал поддержку у ряда конгрессменов. А ещё на днях были опубликованы результаты опроса, который показал, что более половины гренландцев — 57% — выступают за то, чтобы их остров вошёл в состав США.
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