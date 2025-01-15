Премьер Дании заявила Трампу, что Гренландия сама решит вопрос о независимости

Гренландия будет самостоятельно принимать решение насчёт своей независимости. Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ходе телефонных переговоров с избранным главой США Дональдом Трампом.

«В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продаётся. Премьер-министр сказала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия», — приводит заявление датской главы правительства её канцелярия.