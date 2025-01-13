«Непонятные заходы»: Матвиенко отреагировала на притязания Трампа на Гренландию

Россия обеспокоена заявлениями Дональда Трампа о возможном включении Гренландии в состав США, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала не допускать нарушения международного права и напомнила, что Арктика — это территория мира.

По мнению спикера СФ, за подобными заявлениями Трампа и его команды стоит стремление усилить присутствие США в Арктике.

«Для России Арктика имеет огромное стратегическое, геополитическое значение. И нас не могут не беспокоить такие непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права в продвижении в Арктику. Этого нельзя допускать», — сказала Матвиенко журналистам.