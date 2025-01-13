«Непонятные заходы»: Матвиенко отреагировала на притязания Трампа на Гренландию
Матвиенко заявила об обеспокоенности России заявлениями Трампа о Гренландии
Россия обеспокоена заявлениями Дональда Трампа о возможном включении Гренландии в состав США, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала не допускать нарушения международного права и напомнила, что Арктика — это территория мира.
По мнению спикера СФ, за подобными заявлениями Трампа и его команды стоит стремление усилить присутствие США в Арктике.
«Для России Арктика имеет огромное стратегическое, геополитическое значение. И нас не могут не беспокоить такие непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права в продвижении в Арктику. Этого нельзя допускать», — сказала Матвиенко журналистам.
Она напомнила, что США ранее уже пытались против международного права «расширить свой шельф». Однако Россия готова сотрудничать с США в Арктике, чтобы она оставалась «территорией сотрудничества и согласия».
Напомним, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп захотел после инаугурации присоединить Канаду и принадлежащую Дании Гренландию. По словам политика, это обеспечит его стране национальную безопасность и якобы ослабит положения Москвы и Пекина. В Оттаве сразу отвергли такое решение будущего американского лидера. А в Гренландии, судя по опросам населения, не всё так однозначно. Премьер-министр острова Мюте Эгеде при этом отметил, что Гренландия хотела бы свободы от Дании во внешней политике.