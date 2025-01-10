Трамп показал видео с мольбами гренландцев купить их остров

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором жители Гренландии обращаются с просьбой присоединить к Соединённым Штатам территории, находящиеся под управлением Дании. Запись была сделана командой его сына Дональда Трампа-младшего, который недавно ездил с делегаций на остров.

«Спасибо невероятному народу Гренландии за такой хороший приём моего сына Дона-младшего и других представителей [США] . Мы с вами снова увидимся — скоро!», — написал он в соцсети Truth Social.

На записи можно увидеть группу жителей Гренландии, одетых в кепки с лозунгом MAGA (Сделаем Америку великой снова). Некоторые из них восхитились Трампом, называв его выдающимся и сильным лидером. Другие прямо призвали «купить Гренландию» и согласились с вопросом делегации о том, хотят ли они, чтобы остров стал частью Америки и чтобы будущий президент «купил» его.