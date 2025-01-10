Трамп показал видео с мольбами гренландцев купить их остров
Трамп опубликовал видео, где жители Гренландии просят взять их в состав США
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором жители Гренландии обращаются с просьбой присоединить к Соединённым Штатам территории, находящиеся под управлением Дании. Запись была сделана командой его сына Дональда Трампа-младшего, который недавно ездил с делегаций на остров.
Видео с мольбами гренландцев из соцсетей Трампа. Видео © Truth Social / Donald Trump
«Спасибо невероятному народу Гренландии за такой хороший приём моего сына Дона-младшего и других представителей [США]. Мы с вами снова увидимся — скоро!», — написал он в соцсети Truth Social.
На записи можно увидеть группу жителей Гренландии, одетых в кепки с лозунгом MAGA (Сделаем Америку великой снова). Некоторые из них восхитились Трампом, называв его выдающимся и сильным лидером. Другие прямо призвали «купить Гренландию» и согласились с вопросом делегации о том, хотят ли они, чтобы остров стал частью Америки и чтобы будущий президент «купил» его.
Напомним, Дональд Трамп хочет изменить карту мира. Он уверен, что Гренландия должна войти в состав Америки. По словам политика, это стратегически важные территории для Вашингтона, так как остров поможет оборониться от России и Китая. В Кремле заявили, что этот вопрос — личное дело США и Дании, однако за ситуацией всё же следят. А вот премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, который вот-вот может потерять страну, заявил, что остров не продаётся.
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