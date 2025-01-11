Нам нужен собственный голос: Гренландия подтвердила желание быть независимой от Дании

Правительство Гренландии желает возможности самостоятельно проводить переговоры и развивать партнёрские отношения с другими государствами. Об этом после дискуссий с датским лидером Метте Фредериксеном во время брифинга заявил премьер-министр острова Мюте Эгеде, признавшись, что устал от необходимого присутствия посла Дании на встречах с иностранными политиками.

«Когда мне нужно поговорить с лидером другой страны, мне приходится находиться рядом с послом Дании. Это то, в чём мы хотим иметь собственный голос. Я думаю, это законно, когда вы хотите развивать свою страну на основе имеющихся у вас ценностей», — объяснил глава гренландского правительства.