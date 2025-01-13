Более половины жителей Гренландии поддерживают присоединение к США

Более половины жителей Гренландии (57,3%) выступили за вхождение острова в состав США. Об этом пишет американская газета The Hill, ссылаясь на результаты опроса Patriot Polling.

По данным газеты, 37,4% опрошенных отвергли сценарий присоединения к США, а 5,3% и вовсе воздержались от ответа. В опросе приняли участие всего 416 человек.