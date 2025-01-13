Более половины жителей Гренландии поддерживают присоединение к США
Hill: 57% жителей Гренландии выступили за присоединение к США
Более половины жителей Гренландии (57,3%) выступили за вхождение острова в состав США. Об этом пишет американская газета The Hill, ссылаясь на результаты опроса Patriot Polling.
По данным газеты, 37,4% опрошенных отвергли сценарий присоединения к США, а 5,3% и вовсе воздержались от ответа. В опросе приняли участие всего 416 человек.
Напомним, что победивший на выборах в США Дональд Трамп захотел после инаугурации присоединить Канаду и принадлежащую Дании Гренландию к Штатам. По словам политика, это обеспечит его стране национальную безопасность и якобы ослабит положения РФ и Китая. В Оттаве сразу отвергли такое решение будущего американского лидера. В Гренландии сначала тоже возразили, но потом смягчили позицию и решили обсудить с Трампом условия вступления и прочие тонкости. Премьер-министр острова Мюте Эгеде отметил, что Гренландия хотела бы свободы от Дании во внешней политике. Эксперты отмечают, что США хотят пойти на этот шаг из-за провала на Украине.
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