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13 января, 09:37

Более половины жителей Гренландии поддерживают присоединение к США

Hill: 57% жителей Гренландии выступили за присоединение к США

Более половины жителей Гренландии (57,3%) выступили за вхождение острова в состав США. Об этом пишет американская газета The Hill, ссылаясь на результаты опроса Patriot Polling.

По данным газеты, 37,4% опрошенных отвергли сценарий присоединения к США, а 5,3% и вовсе воздержались от ответа. В опросе приняли участие всего 416 человек.

Напомним, что победивший на выборах в США Дональд Трамп захотел после инаугурации присоединить Канаду и принадлежащую Дании Гренландию к Штатам. По словам политика, это обеспечит его стране национальную безопасность и якобы ослабит положения РФ и Китая. В Оттаве сразу отвергли такое решение будущего американского лидера. В Гренландии сначала тоже возразили, но потом смягчили позицию и решили обсудить с Трампом условия вступления и прочие тонкости. Премьер-министр острова Мюте Эгеде отметил, что Гренландия хотела бы свободы от Дании во внешней политике. Эксперты отмечают, что США хотят пойти на этот шаг из-за провала на Украине.

В команде Трампа допустили силовой сценарий в отношении Гренландии
В команде Трампа допустили силовой сценарий в отношении Гренландии
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Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada

Дарья Нарыкова
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