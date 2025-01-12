Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 16:07

В команде Трампа допустили силовой сценарий в отношении Гренландии

Советник Уолтц: Трамп не исключает военный вариант решения вопроса с Гренландией

Победивший на выборах в США Дональд Трамп не будет полностью исключать любые варианты, в том числе военный, для решения вопроса с Гренландией. Такое заявление сделал советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Трамп всегда оставляет доступными все варианты. Есть ряд способов, которые мы можем использовать, чтобы изменить существующие соглашения», — указал Уолтц в эфире телеканала ABC News.

Советник Трампа дополнил, что в команде будущего президента слышат от жителей Гренландии, что они продвигают вопрос независимости. По его словам, это открывает множество других возможностей, однако Трамп не собирается исключать какие-либо варианты — даже силовой.

Стало известно, как Трамп хочет использовать Гренландию против России
Стало известно, как Трамп хочет использовать Гренландию против России

Напомним, что победивший на выборах в США Дональд Трамп захотел после инаугурации присоединить Канаду и принадлежащую Дании Гренландию к Штатам. По словам политика, это обеспечит его стране национальную безопасность и якобы ослабит положения Москвы и Пекина. В Оттаве сразу отвергли такое решение будущего американского лидера. В Гренландии сначала тоже возразили, но потом смягчили позицию и решили обсудить с Трампом условия вступления и прочие тонкости. Премьер-министр острова Мюте Эгеде отметил, что Гренландия хотела бы свободы от Дании во внешней политике. Эксперты считают, что США хотят пойти на этот шаг из-за провала на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • США
  • Гренландия
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar