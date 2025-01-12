В команде Трампа допустили силовой сценарий в отношении Гренландии
Советник Уолтц: Трамп не исключает военный вариант решения вопроса с Гренландией
Победивший на выборах в США Дональд Трамп не будет полностью исключать любые варианты, в том числе военный, для решения вопроса с Гренландией. Такое заявление сделал советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Трамп всегда оставляет доступными все варианты. Есть ряд способов, которые мы можем использовать, чтобы изменить существующие соглашения», — указал Уолтц в эфире телеканала ABC News.
Советник Трампа дополнил, что в команде будущего президента слышат от жителей Гренландии, что они продвигают вопрос независимости. По его словам, это открывает множество других возможностей, однако Трамп не собирается исключать какие-либо варианты — даже силовой.
Напомним, что победивший на выборах в США Дональд Трамп захотел после инаугурации присоединить Канаду и принадлежащую Дании Гренландию к Штатам. По словам политика, это обеспечит его стране национальную безопасность и якобы ослабит положения Москвы и Пекина. В Оттаве сразу отвергли такое решение будущего американского лидера. В Гренландии сначала тоже возразили, но потом смягчили позицию и решили обсудить с Трампом условия вступления и прочие тонкости. Премьер-министр острова Мюте Эгеде отметил, что Гренландия хотела бы свободы от Дании во внешней политике. Эксперты считают, что США хотят пойти на этот шаг из-за провала на Украине.
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