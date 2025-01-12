В команде Трампа допустили силовой сценарий в отношении Гренландии

Победивший на выборах в США Дональд Трамп не будет полностью исключать любые варианты, в том числе военный, для решения вопроса с Гренландией. Такое заявление сделал советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Трамп всегда оставляет доступными все варианты. Есть ряд способов, которые мы можем использовать, чтобы изменить существующие соглашения», — указал Уолтц в эфире телеканала ABC News.