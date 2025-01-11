Стало известно, как Трамп хочет использовать Гренландию против России

Гренландия рассматривается в США как возможное место для размещения ракет ближе к России, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х. По его словам, это создаст дополнительные возможности для потенциального воздействия на арктические морские пути России на Западе, аналогично тому как Аляска обеспечивает этим Штаты на востоке.