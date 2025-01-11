Стало известно, как Трамп хочет использовать Гренландию против России
Берлетик: Гренландию могут использовать в США для размещения ракет ближе к РФ
Гренландия рассматривается в США как возможное место для размещения ракет ближе к России, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х. По его словам, это создаст дополнительные возможности для потенциального воздействия на арктические морские пути России на Западе, аналогично тому как Аляска обеспечивает этим Штаты на востоке.
«Ещё одно очевидное преимущество, которое дало бы увеличение военного присутствия США в Гренландии, заключается в добавлении дополнительных средств для потенциального вмешательства в арктические морские пути России — подспорье на западе, которое Аляска уже даёт США на востоке», — добавил он.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность решил присоединить Канаду и принадлежащую Дании Гренландию к США. По его словам, это обеспечит Америке национальную безопасность и ослабит положения Москвы и Пекина. В Оттаве сразу отвергли такое решение будущего лидера. В Гренландии сначала тоже возразили, но потом смягчили позицию и решили обсудить с Трампом условия вступления и прочие тонкости.
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