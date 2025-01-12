«Давно мечтали»: В США объяснили желание Трампа присоединить Гренландию
Эксперт Шрайвер: США планируют присоединить Гренландию из-за провала на Украине
США планируют присоединить Гренландию из-за провала на Украине. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
«Американские бандиты давно мечтали о Гренландии, но их утраченные перспективы на Украине теперь превратили аннексию Гренландии в стратегический императив», — написал он в соцсети X.
Напомним, что победивший на выборах в Штатах Дональд Трамп захотел после инаугурации присоединить Канаду и принадлежащую Дании Гренландию к США. По словам политика, это обеспечит его стране национальную безопасность и якобы ослабит положения Москвы и Пекина. В Оттаве сразу отвергли такое решение будущего американского лидера. В Гренландии сначала тоже возразили, но потом смягчили позицию и решили обсудить с Трампом условия вступления и прочие тонкости. Премьер-министр острова Мюте Эгеде отметил, что Гренландия хотела бы свободы от Дании во внешней политике.
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