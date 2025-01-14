Законопроект готов: США собрались выкупить Гренландию у Дании

Республиканские законодатели в Палате представителей США подготовили законопроект, который позволит избранному президенту страны Дональду Трампу начать переговоры с Данией о приобретении Гренландии. Документ, получивший название «Сделаем Гренландию снова великой», был представлен 13 января и уже получил поддержку нескольких конгрессменов. Об этом пишет Reuters.

Авторами инициативы стали члены Палаты представителей Энди Оглс и Диана Харшбаргер.

«Конгресс настоящим уполномочивает президента, начиная с 12:01 по восточному времени 20 января 2025 года, попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии», — говорится в документе.