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13 января, 22:45

Законопроект готов: США собрались выкупить Гренландию у Дании

Reuters: В Конгрессе США подготовили законопроект о покупке Гренландии у Дании

Республиканские законодатели в Палате представителей США подготовили законопроект, который позволит избранному президенту страны Дональду Трампу начать переговоры с Данией о приобретении Гренландии. Документ, получивший название «Сделаем Гренландию снова великой», был представлен 13 января и уже получил поддержку нескольких конгрессменов. Об этом пишет Reuters.

Авторами инициативы стали члены Палаты представителей Энди Оглс и Диана Харшбаргер.

«Конгресс настоящим уполномочивает президента, начиная с 12:01 по восточному времени 20 января 2025 года, попытаться вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии», — говорится в документе.

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Ранее стало известно, что более половины жителей крупнейшего острова планеты хотели бы сменить прописку на американскую. За присоединение к США в недавнем опросе проголосовали 57% гренландцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada

Тимур Хингеев
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