Истерику Зеленского в Давосе из-за 200 тысяч солдат НАТО сочли началом краха

Истерика «киевского диктатора» Владимира Зеленсого на 55-м Всемирном экономическом форуме в Давосе является ярким свидетельством краха глобалистов. Такое мнение выразил политолог Вадим Сипров в беседе с «Царьградом».

Он напомнил, что Зеленский в ультимативной форме потребовал от НАТО вступления в войну с Россией и отправки на Украину минимум 200 тысяч солдат, то есть четверть всего личного состава европейских армий из стран альянса. Однако нелегитимного украинского президента никто не поддержал.

«Президент Франции Макрон придумал иезуитское обоснование такой позиции — сослался на то, что «демографическое» большинство стран мира к этой войне относится нейтрально. То есть западный проект под названием «Украина» превратился для его хозяев в балласт, который сбросят, чтобы не уйти на дно самим», — высказался политолог.