Истерику Зеленского в Давосе из-за 200 тысяч солдат НАТО сочли началом краха
Политолог Сипров назвал истерику Зеленского в Давосе началом краха глобалистов
Истерика «киевского диктатора» Владимира Зеленсого на 55-м Всемирном экономическом форуме в Давосе является ярким свидетельством краха глобалистов. Такое мнение выразил политолог Вадим Сипров в беседе с «Царьградом».
Он напомнил, что Зеленский в ультимативной форме потребовал от НАТО вступления в войну с Россией и отправки на Украину минимум 200 тысяч солдат, то есть четверть всего личного состава европейских армий из стран альянса. Однако нелегитимного украинского президента никто не поддержал.
«Президент Франции Макрон придумал иезуитское обоснование такой позиции — сослался на то, что «демографическое» большинство стран мира к этой войне относится нейтрально. То есть западный проект под названием «Украина» превратился для его хозяев в балласт, который сбросят, чтобы не уйти на дно самим», — высказался политолог.
Отметим, что глобальные перестройки в мире начались после прихода к власти в США Дональда Трампа. Первыми же своими указами на посту президента он выбросил всю глобалистскую повестку, которая несколько десятилетий вырабатывалась в Давасе, как ненужный хлам. В частности, новый глава Белого дома отменил климатическую, гендерную и миграционную повестки. Также он вышел из Всемирной организации здравоохранения, лишив возможности манипулировать людьми при помощи санитарно-эпидемической тематики. С 1 февраля Трамп ввёл пошлины против Канады и Мексики и декларировал усиление государственных институтов.
president.gov.ua