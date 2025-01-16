Канада готовится ответить Трампу пошлинами на американские товары

Если избранный президент США Дональд Трамп решит ввести налоги на канадские товары, Оттава планирует ответные меры, облагая пошлинами американскую продукцию на сумму 105 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, Канада подготовила предварительный список на 150 миллиардов канадских долларов с перечислением американских товаров, которые могут попасть под пошлины, если Трамп сделает первый шаг.

Этот перечень пока не окончательный, и его реализация будет зависеть от действий Трампа. В материале указано, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и руководители 12 из 13 канадских провинций договорились о совокупных действиях. Они планируют разработать широкий комплекс мер для адекватного ответа на потенциальные пошлины со стороны США.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Мексике и Канаде строгими пошлинами из-за их миграционной политики. Он отметил, что такие меры необходимы для компенсации убытков от незаконной миграции и контрабанды.