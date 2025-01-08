Дональд Трамп выложил карту c Канадой в составе Соединённых Штатов

Дональд Трамп представил карту, на которой Соединённые Штаты и Канада — единое государство. Соответствующее изображение избранный президент опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

На картинке большая часть территории Северной Америки залита цветами звёздно-полосатого флага. Напомним, что за несколько часов до этого канадский премьер Джастин Трюдо резко отверг идею объединения двух государств, сопроводив сообщение жёсткими формулировками.