Дональд Трамп выложил карту c Канадой в составе Соединённых Штатов
США будущего в представлении Трампа. Обложка © Truthsocial / realDonaldTrump
Дональд Трамп представил карту, на которой Соединённые Штаты и Канада — единое государство. Соответствующее изображение избранный президент опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.
На картинке большая часть территории Северной Америки залита цветами звёздно-полосатого флага. Напомним, что за несколько часов до этого канадский премьер Джастин Трюдо резко отверг идею объединения двух государств, сопроводив сообщение жёсткими формулировками.
Трамп не впервые откровенно троллит Трюдо, который вот-вот уйдёт в отставку. По мнению экспертов, американский политик высмеивает коллегу за слабость и глубокий кризис, в котором оказалась Канада.