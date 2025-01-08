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8 января, 02:36

Дональд Трамп выложил карту c Канадой в составе Соединённых Штатов

США будущего в представлении Трампа. Обложка © Truthsocial / realDonaldTrump

США будущего в представлении Трампа. Обложка © Truthsocial / realDonaldTrump

Дональд Трамп представил карту, на которой Соединённые Штаты и Канада — единое государство. Соответствующее изображение избранный президент опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

На картинке большая часть территории Северной Америки залита цветами звёздно-полосатого флага. Напомним, что за несколько часов до этого канадский премьер Джастин Трюдо резко отверг идею объединения двух государств, сопроводив сообщение жёсткими формулировками.

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Трамп не впервые откровенно троллит Трюдо, который вот-вот уйдёт в отставку. По мнению экспертов, американский политик высмеивает коллегу за слабость и глубокий кризис, в котором оказалась Канада.

Лия Мурадьян
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