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Регион
23 января, 09:54

Генсек НАТО запугал союзников ценой за капитуляцию Украины

Генсек НАТО Рютте заявил, что поражение Украины обойдётся Западу в триллионы

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Западные страны потеряют не миллиарды, а триллионы, если Россия одержит безоговорочную победу в противостоянии с Украиной. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о трёх процентах ВВП (затрат на оборону — прим. Life.ru) вместо нынешних двух процентов, которые уже обязались тратить в НАТО; нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды», — пояснил он.

Рютте уверен, что Западу придётся раскошелиться на сдерживание в случае капитуляции Киева. По его словам, украинский конфликт — это не региональный, а мировой геополитический вопрос. Генсек полагает, что задача западных лидеров сделать так, чтобы киевские власти смогли занять «выгодную позицию» за столом переговоров с Москвой.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен усиливать свою поддержку Украины, а не снижать её, чтобы изменить «неправильную» динамику конфликта. По его мнению, все западные страны должны активно помогать Киеву, а не отлынивать под надуманными предлогами.

Татьяна Миссуми
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