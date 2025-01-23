Генсек НАТО запугал союзников ценой за капитуляцию Украины

Западные страны потеряют не миллиарды, а триллионы, если Россия одержит безоговорочную победу в противостоянии с Украиной. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о трёх процентах ВВП (затрат на оборону — прим. Life.ru) вместо нынешних двух процентов, которые уже обязались тратить в НАТО; нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды», — пояснил он.

Рютте уверен, что Западу придётся раскошелиться на сдерживание в случае капитуляции Киева. По его словам, украинский конфликт — это не региональный, а мировой геополитический вопрос. Генсек полагает, что задача западных лидеров сделать так, чтобы киевские власти смогли занять «выгодную позицию» за столом переговоров с Москвой.