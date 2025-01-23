В НАТО раскритиковали ультиматум Трампа к России по Украине

Угрозы со стороны президента США Дональда Трампа в сторону России не смогут ему помочь добиться мирного соглашения. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х, объяснив, что российская сторона видит данный конфликт как экзистенциальную угрозу.