В НАТО раскритиковали ультиматум Трампа к России по Украине
Профессор Дизен: Трамп не может угрозами России добиться мирного соглашения
Угрозы со стороны президента США Дональда Трампа в сторону России не смогут ему помочь добиться мирного соглашения. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х, объяснив, что российская сторона видит данный конфликт как экзистенциальную угрозу.
«Трамп не может угрозами добиться мирного соглашения, поскольку Россия считает конфликт экзистенциальной угрозой. Почему не начать бы с диалога?» — вопрошает эксперт.
Напомним, что ранее американский лидер призвал Россию завершить украинский конфликт и пригрозил государству жёсткими налогами, тарифами и санкциями на все товары, которые РФ продаёт в США и других странах. В Госдуме уже отреагировали на такие заявления Трампа. Депутат Шеремет объяснил, что Штатам не стоит общаться с Россией с позиции силы. Депутат Ивлев же заявил, что республиканец ошибся со стратегией. Сейчас все ультиматумы со стороны США являются лишь «пустыми разговорами».
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