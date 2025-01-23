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Регион
23 января, 09:26

В НАТО раскритиковали ультиматум Трампа к России по Украине

Профессор Дизен: Трамп не может угрозами России добиться мирного соглашения

Угрозы со стороны президента США Дональда Трампа в сторону России не смогут ему помочь добиться мирного соглашения. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х, объяснив, что российская сторона видит данный конфликт как экзистенциальную угрозу.

«Трамп не может угрозами добиться мирного соглашения, поскольку Россия считает конфликт экзистенциальной угрозой. Почему не начать бы с диалога?» — вопрошает эксперт.

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Напомним, что ранее американский лидер призвал Россию завершить украинский конфликт и пригрозил государству жёсткими налогами, тарифами и санкциями на все товары, которые РФ продаёт в США и других странах. В Госдуме уже отреагировали на такие заявления Трампа. Депутат Шеремет объяснил, что Штатам не стоит общаться с Россией с позиции силы. Депутат Ивлев же заявил, что республиканец ошибся со стратегией. Сейчас все ультиматумы со стороны США являются лишь «пустыми разговорами».

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Наталья Афонина
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