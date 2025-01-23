В США назвали ультиматум Путину первым залпом Трампа для мира на Украине «через силу»

После вступления в должность президента США Дональд Трамп резко усилил критику в адрес российского коллеги Владимира Путина ради быстрого завершения конфликта на Украине. Не забывает американский лидер и о комплиментах, сообщает газета The Hill со ссылкой на источники.

«Президент Трамп усиливает критику в адрес президента России Владимира Путина в первые дни своего пребывания у власти, пытаясь оказать давление на российского лидера и заставить его сесть за стол переговоров для заключения соглашения о прекращении войны на Украине», — пишет издание.

Там обратили внимание на то, что спустя 48 часов после возвращения в Белый дом Трамп разразился угрозами усилить санкции против России в случае отказа заключить мирную сделку в ближайшее время. Свои угрозы хозяин Овального кабинета сдабривает «лестью», отмечает автор статьи. В пример он привёл слова Трампа о том, что любит русский народ и имеет отличные отношения с президентом РФ.

Первые высказывания президента США там назвали первым залпом в попытках показать, что его политика «мира через силу» может положить конец крупнейшему сухопутному конфликту в Европе почти за столетие.