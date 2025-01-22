Трамп потребовал завершить СВО и пригрозил России санкциями

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность всего день назад, призвал Владимира Путина к завершению специальной военной операции на Украине. Такой пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Происходящее на Украине политик назвал «нелепой войной».

«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это лёгким или трудным путём — и лёгкий путь всегда лучше», — написал Трамп.