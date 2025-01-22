Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
22 января, 16:17
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Трамп потребовал завершить СВО и пригрозил России санкциями

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Anna Moneymaker

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Anna Moneymaker

Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность всего день назад, призвал Владимира Путина к завершению специальной военной операции на Украине. Такой пост он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Происходящее на Украине политик назвал «нелепой войной».

«Давайте покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом! Мы можем сделать это лёгким или трудным путём — и лёгкий путь всегда лучше», — написал Трамп.

В случае, если Россия не пойдёт на мировую, президент США пригрозил ввести высокие налоги, тарифы и санкции «на всё, что Россия продаёт в Соединенные Штаты и другие страны».

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Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп утверждал, что не поддерживает введение санкций против России. Однако после своего возвращения в Белый дом он пообещал отменить все ограничения, но не выполнил это обещание. После инаугурации политик отметил, что антироссийские санкции, скорее всего, не будут сняты до завершения конфликта в Украине. Более того, он заявил о намерении ужесточить санкции, если российские власти не начнут переговоры.

Марина Фещенко
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