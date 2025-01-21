Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
21 января, 03:33

Трамп заявил, что антироссийские санкции могут сохраниться до конца СВО

Санкции против России могут сохраниться до завершения конфликта на Украине, заявил 47-й президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Впрочем, подчеркнул политик, он больше предпочитает тарифы в качестве мер воздействия.

«Я считаю, что тарифы более эффективны», — уточнил республиканец.

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Напомним, Трамп принёс президентскую присягу в понедельник в ротонде Капитолия. Ранее политик неоднократно заявлял, что не является сторонником санкций против РФ. Однако в Москве скептически относятся к подобной риторике, сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Анатолий Цейко
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