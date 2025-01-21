Трамп заявил, что антироссийские санкции могут сохраниться до конца СВО

Санкции против России могут сохраниться до завершения конфликта на Украине, заявил 47-й президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Впрочем, подчеркнул политик, он больше предпочитает тарифы в качестве мер воздействия.