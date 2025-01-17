В Кремле не питают иллюзий об отмене санкций США с приходом Трампа

Россия не ждёт никаких серьёзных изменений, а тем более послаблений в санкционной политике США в период президентства Дональда Трампа, потому что Вашингтон лишь декларирует свои намерения о мире, но не следует им. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя призыв будущего министра финансов США Скотта Бессента ужесточить санкции против РФ.

«То, что американская администрация при определённом декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может», — пояснил Песков.