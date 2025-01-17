Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 08:52

В Кремле не питают иллюзий об отмене санкций США с приходом Трампа

Песков призвал не ждать послаблений в санкционной политике США при Трампе

Россия не ждёт никаких серьёзных изменений, а тем более послаблений в санкционной политике США в период президентства Дональда Трампа, потому что Вашингтон лишь декларирует свои намерения о мире, но не следует им. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя призыв будущего министра финансов США Скотта Бессента ужесточить санкции против РФ.

«То, что американская администрация при определённом декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это ни для кого не секрет. Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменений быть не может», — пояснил Песков.

«Будут выброшены в окно»: Орбан назвал сроки отмены санкций против России
«Будут выброшены в окно»: Орбан назвал сроки отмены санкций против России

Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что если Запад решится отменить санкции в отношении России, то оснований удерживать российские активы за рубежом не останется и Москва сможет моментально вернуть свои деньги назад.

Обложка ©

Life.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar