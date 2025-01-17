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17 января, 08:39

«Будут выброшены в окно»: Орбан назвал сроки отмены санкций против России

Орбан: После завершения конфликта на Украине санкции против РФ «выбросят в окно»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан уверен, что после окончания конфликта на Украине западные страны отменят санкции против России. В беседе с радиостанцией Kossuth политик заявил, что с Москвой будут налажены нормальные отношения, а все ограничительные меры «выбросят в окно».

«Самое главное, что в связи с изменившейся ситуацией начнётся новый период, прежде всего в вопросах войны, мира и санкций. Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций», — высказал своё мнение Орбан, отвечая на вопрос о перспективах на 2025 год.

Глава правительства Венгрии подчеркнул, что сейчас лидеры Европейского союза непреклонны и настаивают на продолжении вооружённого противостояния на Украине. По словам премьера, над процессом «надо ещё поработать». Со временем «это пройдёт», добавил Орбан.

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Ранее венгерский премьер заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. У него может быть два исхода: либо мирное соглашение, либо уничтожение одной из сторон. В Госдуме прогноз Орбана поддержали, добавив, что киевскому режиму давно пора положить конец.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ольга Сливченко
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