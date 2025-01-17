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Регион
17 января, 07:37

России прочат быстрый возврат замороженных активов при одном условии

FT: Россия сможет быстро вернуть замороженные активы при отмене санкций

Если Запад решится отменить санкции в отношении России, то оснований удерживать российские активы за рубежом не останется и Москва сможет моментально вернуть свои деньги назад. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

«В случае прекращения действия санкций... «деньги окажутся в России на следующий день», так как у финансовых посредников не будет законных оснований для того, чтобы их удерживать», — сказано в статье.

Автор также подчёркивает, что отмена антироссийских ограничений отразится и на других сферах экономики, в частности на торговле нефтью.

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Напомним, после начала СВО Запад заморозил российских активов на сумму в 300 миллиардов евро. По мнению аналитиков, США нанесли непоправимый ущерб своей репутации, показав всему миру, что хранить деньги в иностранных банках опасно. Поэтому сейчас началось падение доверия к доллару. В начале января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что транш в размере трёх миллиардов евро от замороженных в ЕС российских активов поступил Украине.

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freepik / master1305

Татьяна Миссуми
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