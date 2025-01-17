России прочат быстрый возврат замороженных активов при одном условии

Если Запад решится отменить санкции в отношении России, то оснований удерживать российские активы за рубежом не останется и Москва сможет моментально вернуть свои деньги назад. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

«В случае прекращения действия санкций... «деньги окажутся в России на следующий день», так как у финансовых посредников не будет законных оснований для того, чтобы их удерживать», — сказано в статье.

Автор также подчёркивает, что отмена антироссийских ограничений отразится и на других сферах экономики, в частности на торговле нефтью.