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11 января, 00:10

Президент Сербии Вучич: США требуют вывести активы России из NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил об очень строгих санкциях США против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в которой есть российские активы. Его слова передаёт Pink.

«От нас требуют полного выхода России из нашей страны. Мы ожидаем дополнительных разъяснений. Сейчас российским структурам принадлежит более 50% в NIS, но США добиваются полной ликвидации российского участия. NIS сможет функционировать в обычном режиме, а процесс изменения структуры собственности может начаться немедленно. Этот план должен получить одобрение от США», — сказал Вучич.

«Иначе не выживем»: Вучич запросит разговор с Путиным из-за санкций США против NIS
«Иначе не выживем»: Вучич запросит разговор с Путиным из-за санкций США против NIS

Сербии выделили срок до 25 февраля на выполнение всех операций. По словам Вучича, Белград намерен обратиться к администрации Дональда Трампа, который станет президентом США через десять дней, с просьбой смягчить или пересмотреть решение по NIS.

Ранее Александр Вучич сообщил, что Сербия готова полностью выкупить российскую долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), если США всё-таки решат применить санкции. По словам президента, деньги у страны есть.

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srbija.gov.rs

Лия Мурадьян
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