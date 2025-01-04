«Иначе не выживем»: Вучич запросит разговор с Путиным из-за санкций США против NIS
Вучич запросит разговор с Путиным из-за санкций США против NIS
Александр Вучич и Владимир Путин. Обложка © Life.ru, © Wikipedia
Сербский лидер Александр Вучич планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным потенциальные санкции со стороны США в отношении нефтяной компании NIS. Он заявил, что намерен запросить телефонный разговор с российским коллегой в 20-х числах января после переговоров с новой американской администрацией.
Вучич также подчеркнул, что за Сербией остаётся возможность отчуждения российской части компании NIS. Тем не менее, это решение может быть принято в самом крайнем случае, «если будем знать, что иначе не выживем», уточнил президент Сербии. Как отмечает РИА «Новости», политик не настроен отнимать собственность России, как это делают на Западе.
«Мы не грабители и не пираты, как на Западе, которые отнимают у России собственность, а потом будут стоять в очереди, чтобы извиняться за сделанное», — заявил Вучич.
Ранее Александр Вучич заявил, что по вопросу возможных санкций США против NIS хороших новостей нет. До этого он подчеркнул, что из-за NIS Сербия не станет вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны США.