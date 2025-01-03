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Регион
3 января, 03:36

Вучич предвидит санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» от США

Вучич: По вопросу возможных санкций США против NIS хороших новостей нет

Президент Сербии Александр Вучич пообщался по телефону с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом, который отвечает за вопросы, связанные с экономическим ростом, энергетикой и экологией. В ходе беседы стороны затронули тему двусторонних отношений, а также возможных санкций против сербской компании NIS «Нефтяная индустрия Сербии».

В своих социальных сетях президент Сербии отметил, что разговор с Фернандесом был откровенным и непростым. Они обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами, особенно в энергетической сфере.

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Вучич подчеркнул, что санкции против NIS станут важной темой, и обещал раскрыть детали в ближайшие дни. Он добавил, что хороших новостей для граждан Сербии нет, но страна сохранит стабильность и энергетическую безопасность.

Ранее Вучич заявлял, что из-за NIS Сербия не станет вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны США. Тогда же он выразил намерение обсудить с президентом России Владимиром Путиным подписание нового газового контракта.

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predsednik.rs

Лия Мурадьян
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