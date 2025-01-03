Вучич предвидит санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» от США
Вучич: По вопросу возможных санкций США против NIS хороших новостей нет
Президент Сербии Александр Вучич пообщался по телефону с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом, который отвечает за вопросы, связанные с экономическим ростом, энергетикой и экологией. В ходе беседы стороны затронули тему двусторонних отношений, а также возможных санкций против сербской компании NIS «Нефтяная индустрия Сербии».
В своих социальных сетях президент Сербии отметил, что разговор с Фернандесом был откровенным и непростым. Они обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами, особенно в энергетической сфере.
Вучич подчеркнул, что санкции против NIS станут важной темой, и обещал раскрыть детали в ближайшие дни. Он добавил, что хороших новостей для граждан Сербии нет, но страна сохранит стабильность и энергетическую безопасность.
Ранее Вучич заявлял, что из-за NIS Сербия не станет вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны США. Тогда же он выразил намерение обсудить с президентом России Владимиром Путиным подписание нового газового контракта.