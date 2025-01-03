Вучич предвидит санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» от США

Президент Сербии Александр Вучич пообщался по телефону с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом, который отвечает за вопросы, связанные с экономическим ростом, энергетикой и экологией. В ходе беседы стороны затронули тему двусторонних отношений, а также возможных санкций против сербской компании NIS «Нефтяная индустрия Сербии».

В своих социальных сетях президент Сербии отметил, что разговор с Фернандесом был откровенным и непростым. Они обсудили ключевые аспекты сотрудничества между двумя странами, особенно в энергетической сфере.