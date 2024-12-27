«Хорошая беседа»: Сербия неожиданно решила наладить отношения с Украиной

Президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества. Вучич выразил надежду на укрепление отношений, что особенно актуально в связи с недавним возобновлением работы сербского посольства в Киеве.

В соцсетях Вучич отметил, что переговоры с Зеленским охватывали ключевые вопросы сотрудничества между двумя странами. Президент Сербии также подчеркнул важность европейского пути для обоих государств.

«Содержательная и хорошая беседа. Мы обсудили европейский путь наших стран, а также возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — написал он.

Работа посольства Сербии в Киеве была восстановлена 24 декабря после более чем двухлетнего перерыва. Дипломаты были эвакуированы в марте 2022 года из-за рисков для их безопасности. В МИД Сербии тогда заявили, что сотрудники продолжат выполнять свои обязанности из Белграда, пока условия для их возвращения не станут приемлемыми.