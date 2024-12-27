«Хорошая беседа»: Сербия неожиданно решила наладить отношения с Украиной
Вучич и Зеленский по телефону обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Александр Вучич и Владимир Зеленский. Обложка © flickr / Tib Tib / Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Сербии Александр Вучич провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества. Вучич выразил надежду на укрепление отношений, что особенно актуально в связи с недавним возобновлением работы сербского посольства в Киеве.
В соцсетях Вучич отметил, что переговоры с Зеленским охватывали ключевые вопросы сотрудничества между двумя странами. Президент Сербии также подчеркнул важность европейского пути для обоих государств.
«Содержательная и хорошая беседа. Мы обсудили европейский путь наших стран, а также возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — написал он.
Работа посольства Сербии в Киеве была восстановлена 24 декабря после более чем двухлетнего перерыва. Дипломаты были эвакуированы в марте 2022 года из-за рисков для их безопасности. В МИД Сербии тогда заявили, что сотрудники продолжат выполнять свои обязанности из Белграда, пока условия для их возвращения не станут приемлемыми.
Ранее Вучич выразил намерение обсудить с президентом России Владимиром Путиным заключение нового газового контракта. Он планирует поднять вопрос о возможных санкциях со стороны США против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Также лидер Сербии сообщил, что странам, потребляющим сжиженный природный газ из США, придётся обратиться за помощью к РФ.