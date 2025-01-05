Вучич заверил, что Сербия готова выкупить долю России в NIS в случае санкций США

Сербия может выкупить российскую долю в холдинге «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) в полном объёме, если Вашингтон всё же примет решение о санкциях. Об этом заявил президент страны Алекандр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии, назвав нежелательным такой путь развития событий.

«У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет миллиард евро, то речь идёт о 600 с чем-то миллионах <…> Это было бы 500-600-700 миллионов, не важно», — подчеркнул Вучич.

Он отметил, что не ясен смысл американских санкций, если деньги от продажи доли в компании NIS всё равно окажутся у российской стороны. Сербский президент добавил, что сейчас предстоит выяснить лишь два момента: будет ли продаваться вся доля или мажоритарный пакет акций, а также не ясны сроки исполнения решения.