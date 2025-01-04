Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 января, 12:38

«Максимально оперативно»: В Кремле ответили на запрос Вучича о переговорах с Путиным

Песков: РФ согласовывает разговоры с друзьями и партнёрами максимально быстро

Россия обычно максимально оперативно согласовывает контакты президента РФ Владимира Путина с друзьями и партнёрами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ТАСС слова президента Сербии Александара Вучича о желании провести разговор с российским лидером.

«Разговоры с нашими друзьями и партнёрами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно», — ответил представитель Кремля на вопрос о готовности оперативно организовать беседу Путина и Вучича.

Премьер Словакии отправится в Москву на встречу с Путиным из-за отказа Киева от транзита газа
Премьер Словакии отправится в Москву на встречу с Путиным из-за отказа Киева от транзита газа

Напомним, что ранее президент Сербии запросил телефонный разговор с Владимиром Путиным. Беседа может состоятся 25–27 января. Поговорить с российским лидером Вучич захотел для того, чтобы обсудить потенциальные санкции со стороны США в отношении одной из самых заметных энергокомпаний в юго-восточной Европе — NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).Сам глава Сербии рассказал на заседании правительства о подготовке Штатов в скором времени санкций против NIS, доля в которой принадлежит «Газпром нефти».

Обложка ©

Life.ru, © TACC / AP

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar