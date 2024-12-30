Власти Сербии сообщили о прибытии украинского шпиона под видом туриста
Вучич: В Сербию прибыл украинец, который ранее снимал военные объекты страны
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на территорию республики прибыл гражданин Украины, который несколько лет назад пытался заснять военные объекты республики с беспилотника. Иностранец пересёк границу с группой хорватов 27 декабря в якобы туристических целях, однако местные СМИ утверждают, что он встречался с участниками массовых протестов.
В интервью телеканалу Pink глава государства рассказал, что в 2022 году после инцидента со съёмкой важнейших объектов оборонной инфраструктуры этот самый украинец был задержан. Однако зарубежные дипломаты тотчас же вступились за шпиона и добились его освобождения.
«Он был какое-то время под арестом, но я никогда в жизни не видел такого давления со стороны иностранных послов, чтобы его освободили. Только Бог знает, кого они могли завербовать в системе. Речь идёт не о каких-то наивных детях, а о людях, совершивших преступления против безопасности Республики Сербия», — сказал Вучич.
Напомним, что массовые протесты бушуют в Сербии с начала ноября, когда на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад рухнувший бетонный козырёк раздавил нескольких пассажиров. Протестующие требуют отставки кабмина во главе с премьером Милошем Вучевичем.