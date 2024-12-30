Власти Сербии сообщили о прибытии украинского шпиона под видом туриста

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на территорию республики прибыл гражданин Украины, который несколько лет назад пытался заснять военные объекты республики с беспилотника. Иностранец пересёк границу с группой хорватов 27 декабря в якобы туристических целях, однако местные СМИ утверждают, что он встречался с участниками массовых протестов.

В интервью телеканалу Pink глава государства рассказал, что в 2022 году после инцидента со съёмкой важнейших объектов оборонной инфраструктуры этот самый украинец был задержан. Однако зарубежные дипломаты тотчас же вступились за шпиона и добились его освобождения.