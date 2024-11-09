В Сербии требуют отставки премьера Вучевича после трагедии на вокзале Нови-Сада
Акция протеста в Нови-Саде. Обложка © ТАСС / AP / Marko Drobnjakovic
В сербском Нови-Саде продолжаются протесты с перекрытием мостов через реку Дунай и ограничением движения транспорта после обрушения козырька на вокзале, в результате чего погибли 14 человек. Об этом пишет издание Danas. Они требуют отставки властей.
«Граждане настаивают, чтобы в отставку подали премьер Милош Вучевич, нынешний мэр Милан Джурич, а также был снят шифр секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала», — говорится в сообщении.
Напомним, 1 ноября на вокзале в Сербии произошла трагедия. Бетонный козырёк рухнул на платформу с пассажирами. В последнее время там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт. По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек. Тысячи человек вышли на акцию протеста.