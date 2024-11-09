Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 06:16

В Сербии требуют отставки премьера Вучевича после трагедии на вокзале Нови-Сада

Акция протеста в Нови-Саде. Обложка © ТАСС / AP / Marko Drobnjakovic

Акция протеста в Нови-Саде. Обложка © ТАСС / AP / Marko Drobnjakovic

В сербском Нови-Саде продолжаются протесты с перекрытием мостов через реку Дунай и ограничением движения транспорта после обрушения козырька на вокзале, в результате чего погибли 14 человек. Об этом пишет издание Danas. Они требуют отставки властей.

«Граждане настаивают, чтобы в отставку подали премьер Милош Вучевич, нынешний мэр Милан Джурич, а также был снят шифр секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала», — говорится в сообщении.

Таможенники Сербии задержали контрабандную партию 380 живых попугаев
Таможенники Сербии задержали контрабандную партию 380 живых попугаев

Напомним, 1 ноября на вокзале в Сербии произошла трагедия. Бетонный козырёк рухнул на платформу с пассажирами. В последнее время там проходили ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт. По последним данным, в результате ЧП погибли 14 человек. Тысячи человек вышли на акцию протеста.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Сербия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar