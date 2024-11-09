Таможенники Сербии задержали контрабандную партию 380 живых попугаев

Сотрудники сербской таможни совместно с полицией предотвратили контрабанду 380 живых попугаев на пограничном пункте Градина, расположенном на границе Сербии и Болгарии. Об этом сообщило управление таможни страны.

В ходе осмотра легкового автомобиля в багажнике были найдены 18 клеток с птицами. В таких условиях находились попугаи трёх видов: розовощёкий неразлучник, нимфовый попугайчик и краснолобый прыгающий попугай, из которых 88 особей относятся к защищённым видам.

Все птицы были срочно переданы в зоопарк города Ягодина. Водитель транспортного средства был задержан, а дело передано в прокуратуру.