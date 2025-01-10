Шмыгаль: Украина получила от ЕС первый транш от активов РФ на три млрд евро

Транш в размере трёх миллиардов евро от замороженных в ЕС российских активов поступил Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«В государственный бюджет Украины поступило три миллиарда евро от ЕС в рамках инициативы ERA», — заявил глава украинского правительства в своём телеграм-канале.

Он добавил, что это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов. Инициатива ERA предусматривает выделение Киеву 50 миллиардов долларов, в том числе 20 млрд от ЕС. По словам Шмыгаля, первый транш пойдёт на приоритетные расходы бюджета.

Напомним, в июне страны G7 («Большая семёрка») договорились о выделении Киеву кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных активов России. В октябре Совет ЕС одобрил для Украины займ на сумму 35 млрд на 45 лет.