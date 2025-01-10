СМИ: Шольц не хочет подставляться перед выборами и объявлять новую помощь Киеву

Глава Правительства Германии Олаф Шольц воспрепятствовал выделению Киеву нового военного пакета на сумму €3 млрд. Инициаторами этой помощи выступают министры иностранных дел Анналена Бербок и обороны Борис Писториус. Эту информацию опубликовал журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.

Чиновники планировали предоставить поддержку Киеву до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля. В Министерстве обороны подготовили перечень вооружений: он включает три системы ПВО IRIS-T со снарядами, ракеты Patriot, десять гаубиц и другие боеприпасы. Три миллиона евро затрат предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага, подобный метод уже использовался ранее федеральным правительством. Бербок и Писториус хотели показать, что Германия сохраняет решимость поддерживать Киев, несмотря на возможные изменения в США с приходом Дональда Трампа.

Тем не менее, канцлерское ведомство неофициально дало понять, что не готово поддержать этот пакет помощи. По словам издания, их решение основано нежеланием ставить следующее правительство перед фактом трат. Бюджет 2025 года предусматривает около €4 млрд для продолжения поставок. Также ведомство Шольца упомянуло о соглашении G7 по предоставлению Украине кредита за счёт замороженных российских активов.

Однако, как отмечают авторы, в Социал-демократической партии считают, что Шольц не хочет в разгар предвыборной кампании анонсировать новую помощь Украине.