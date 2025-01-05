Шольц подтвердил данные Кремля о полёте в Москву на встречу с Путиным
Шольц опроверг данные о планах полететь в Москву на встречу с Путиным
Владимир Путин и Олаф Шольц. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг высказывание депутата Бундестага Родериха Кизеветтера (Христианско-демократический союз, ХДС) о планах полететь в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Это ложное утверждение. Это крайне неприлично», — возмутился Шольц на брифинге перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.
Немецкий канцлер заявил, что проведение такой встречи вообще не рассматривалось. По его словам, новый телефонный разговор с Путиным состоится лишь тогда, когда будет уверенность, что от этого будет «хоть какая-то польза».
Напомним, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер утверждает, что Шольц нанесёт визит в Москву до 23 февраля для переговоров с Путиным. По его сведениям, встреча Трампа и президента РФ «намечена на март».