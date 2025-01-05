Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 18:05

Шольц подтвердил данные Кремля о полёте в Москву на встречу с Путиным

Шольц опроверг данные о планах полететь в Москву на встречу с Путиным

Владимир Путин и Олаф Шольц. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Владимир Путин и Олаф Шольц. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг высказывание депутата Бундестага Родериха Кизеветтера (Христианско-демократический союз, ХДС) о планах полететь в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это ложное утверждение. Это крайне неприлично», — возмутился Шольц на брифинге перед заседанием президиума Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Берлине.

Немецкий канцлер заявил, что проведение такой встречи вообще не рассматривалось. По его словам, новый телефонный разговор с Путиным состоится лишь тогда, когда будет уверенность, что от этого будет «хоть какая-то польза».

Песков прокомментировал данные Бундестага о переговорах Путина с Шольцем и Трампом
Песков прокомментировал данные Бундестага о переговорах Путина с Шольцем и Трампом

Напомним, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер утверждает, что Шольц нанесёт визит в Москву до 23 февраля для переговоров с Путиным. По его сведениям, встреча Трампа и президента РФ «намечена на март».

Андрей Бражников
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar