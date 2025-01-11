Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 15:06

Кража российских активов обрушила доверие к доллару в мире

Asia Times: Доверие к доллару упало из-за заморозки российских активов на Западе

США нанесли непоправимый ущерб своей репутации, заморозив российские активы на Западе, считает аналитик Дэвид ГолдманAsia Times. По его словам, у мирового сообщества пропало доверие к главному активу долларовой резервной системы — долгу Казначейства США.

«Как и другие санкции против российской торговли, заморозка Вашингтоном российского резервного фонда привела к обратному результату», — подчеркнул Голдман на портале Asia Times.

Он обратил внимание на то, что иностранные центральные банки, в том числе Китая, Индии, Турции и Саудовской Аравии, перевели в золото свои валютные резервы, отказавшись размещать их в облигациях США.

Шмыгаль: Украина получила от ЕС первый транш от активов РФ на три млрд евро
Шмыгаль: Украина получила от ЕС первый транш от активов РФ на три млрд евро

Ранее американский аналитик заявил, что коллективные западные страны способны отобрать активы России, что может спровоцировать рост инфляции в долларах и потенциальный дефолт США в будущем. Сейчас Запад заморозил российских активов на сумму в 300 миллиардов евро.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar