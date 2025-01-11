США нанесли непоправимый ущерб своей репутации, заморозив российские активы на Западе, считает аналитик Дэвид ГолдманAsia Times. По его словам, у мирового сообщества пропало доверие к главному активу долларовой резервной системы — долгу Казначейства США.

«Как и другие санкции против российской торговли, заморозка Вашингтоном российского резервного фонда привела к обратному результату», — подчеркнул Голдман на портале Asia Times.

Он обратил внимание на то, что иностранные центральные банки, в том числе Китая, Индии, Турции и Саудовской Аравии, перевели в золото свои валютные резервы, отказавшись размещать их в облигациях США.