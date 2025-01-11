Кража российских активов обрушила доверие к доллару в мире
Asia Times: Доверие к доллару упало из-за заморозки российских активов на Западе
США нанесли непоправимый ущерб своей репутации, заморозив российские активы на Западе, считает аналитик Дэвид ГолдманAsia Times. По его словам, у мирового сообщества пропало доверие к главному активу долларовой резервной системы — долгу Казначейства США.
«Как и другие санкции против российской торговли, заморозка Вашингтоном российского резервного фонда привела к обратному результату», — подчеркнул Голдман на портале Asia Times.
Он обратил внимание на то, что иностранные центральные банки, в том числе Китая, Индии, Турции и Саудовской Аравии, перевели в золото свои валютные резервы, отказавшись размещать их в облигациях США.
Ранее американский аналитик заявил, что коллективные западные страны способны отобрать активы России, что может спровоцировать рост инфляции в долларах и потенциальный дефолт США в будущем. Сейчас Запад заморозил российских активов на сумму в 300 миллиардов евро.