Конфискация активов России способна привести США к дефолту

Коллективные западные страны способны отобрать активы России, что может спровоцировать рост инфляции в долларах и потенциальный дефолт США в будущем. Такое мнение высказал руководитель венчурного фонда из Кремниевой долины.

«Конфискация активов из Российской Федерации, на мой взгляд, приведёт к потере доверия к доллару и к платёжным системам на его основе. Это ускорит процесс утраты долларом его статуса как резервной валюты, что затем вызовет рост инфляции, увеличение ставок и возможный дефолт по американским государственным обязательствам», — заявил предприниматель в разговоре с ТАСС.

Он назвал американские шаги по отношению к российским активам «недальновидной» политикой, которая для Запада сулит небольшие временные выгоды, но обернётся значительными долгосрочными трудностями. Лидеры Вашингтона снова демонстрируют своенравие, игнорируя последствия своих поступков, что разрушает экономику Америки, уверен бизнесмен.