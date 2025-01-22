В СФ оценили слова Трампа о новых «вероятных» санкциях против России

О политике президента США Дональда Трампа в отношении России судить пока рано. Об этом рассказал сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в беседе с Life.ru. По его словам, нужно дождаться конкретных решений нового хозяина Овального кабинета.

«Я не буду гадать за президента США, пока он продолжает делать заявления, продолжает формулировать какие-то основные, я так понимаю, положения политики своей администрации. Поэтому, когда мы увидим какие-то конкретные предложения, которые исходят от администрации или от самого президента, тогда можно будет на них реагировать. Собственно, об этом мы и говорим, об этом и наш президент сказал», — отметил Долгов.

Нас волнует, в какой степени будут учтены интересы безопасности нашей страны. Вот это принципиально в контексте любого возможного регулирования. Сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов