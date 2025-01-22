В СФ оценили слова Трампа о новых «вероятных» санкциях против России
Сенатор Долгов: О политике Трампа можно будет судить после конкретных решений
О политике президента США Дональда Трампа в отношении России судить пока рано. Об этом рассказал сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в беседе с Life.ru. По его словам, нужно дождаться конкретных решений нового хозяина Овального кабинета.
«Я не буду гадать за президента США, пока он продолжает делать заявления, продолжает формулировать какие-то основные, я так понимаю, положения политики своей администрации. Поэтому, когда мы увидим какие-то конкретные предложения, которые исходят от администрации или от самого президента, тогда можно будет на них реагировать. Собственно, об этом мы и говорим, об этом и наш президент сказал», — отметил Долгов.
Нас волнует, в какой степени будут учтены интересы безопасности нашей страны. Вот это принципиально в контексте любого возможного регулирования.
Сенатор, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов
Он отметил, что нужны формальные юридически обязывающие договорённости, которые будут максимально адекватно учитывать позицию нашей страны и наши подходы, которые много раз излагались и которые будут исключать возможность их нарушения. Поэтому, по его словам, какая реакция будет у президента США — об этом сказать трудно.
Напомним, во время предвыборной гонки Трамп заявлял, что не является сторонником санкций против РФ. После возвращения в Белый дом он обещал снять все ограничения с России, однако слово не сдержал. После инаугурации политик заявил, что антироссийские санкции вряд ли будут сняты до окончания конфликта в Незалежной. Кроме того, он пообещал ужесточить их, если российские власти не пойдут на переговоры.
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